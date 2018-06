La loi ELAN attaque de front le logement social

Le projet de loi ELAN (évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) partait d’une intention martelée dans l’exposé des motifs : « construire plus et moins cher ». Mais, avec ce gouvernement en particulier, il y a loin de la coupe aux lèvres. Le projet de loi contenait déjà en gestation un véritable affaiblissement dans la durée du secteur du logement social. Cette tendance a encore été aggravée par la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale.