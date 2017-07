Boris Boillon, ancien ambassadeur et ex-conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy à l’Élysée, a été condamné vendredi à un an de prison avec sursis pour « blanchiment de fraude fiscale par dissimulation » et « manquement à l'obligation de déclaration de transferts de capitaux ». Le tribunal correctionnel de Paris l'a également condamné à une interdiction d'exercer toute fonction publique et de gérer une société commerciale ou industrielle pendant cinq ans, ce qui implique son départ du ministère français des affaires étrangères, ainsi qu'à la confiscation des sommes saisies. Retrouvez ci-dessous le compte-rendu de l'audience du 22 mai: