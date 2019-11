Dix manifestants tués par les forces de l'ordre irakiennes

7 novembre 2019 Par Par Agence Reuters

Les tirs à balles réelles des forces de l'ordre irakiennes ont fait six morts jeudi à Bagdad et quatre à Bassorah, dans le Sud, lors de nouveaux rassemblements antigouvernementaux, a-t-on appris de sources policières et médicales.