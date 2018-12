Sur le web, les «gilets jaunes» apprennent à vitesse grand V

Ils sont trois à nous répondre au téléphone, ce mardi 4 décembre, après en avoir débattu la veille en assemblée générale, et obtenu un oui. Claude K., un homme âgé au long passé militant, et deux trentenaires, Steven N. et Jonathan D., sont « gilets jaunes » à Commercy (Meuse). Et Claude tient à le faire savoir : « Ce qui m’épate avec Facebook, on m’a toujours dit ça isole, et on a l’exemple inverse. »