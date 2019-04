En Guyane, les étudiants sans papiers rasent les murs

Cayenne, de notre correspondante.- De part et d’autre du grillage du centre de rétention administrative (CRA) de Matoury, ville voisine de Cayenne, étudiants et lycéens échangent quelques mots sous un soleil cuisant, le 21 mars. Devant le centre, ils sont une cinquantaine à être venus apporter un soutien à six des leurs, deux lycéens et quatre étudiants sans papiers.