Iran: Les Européens "préoccupés", appellent à la responsabilité

8 mai 2018 Par Par Agence Reuters

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont exprimé mardi leur "préoccupation" après la décision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le programme nucléaire iranien, et ont appelé l'ensemble des parties à la responsabilité et à la retenue.