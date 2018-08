L’Elysée impliqué dans le retour de Marcel Campion à Paris?

[[lire_aussi]]Une sacrée pierre dans le jardin d’Anne Hidalgo ! En juillet 2017, la maire PS de Paris décidait de se passer des services de Marcel Campion et de son marché de Noël sur les Champs-Élysées. Un an plus tard, coup de théâtre : comme le révélait France Inter mardi matin, le « roi des forains » et ses chalets en bois vont à nouveau pouvoir s’installer au cœur de Paris l’hiver prochain. Cette fois, pas besoin du blanc-seing de la municipalité, puisque le nouveau marché s’établira dans les jardins des Tuileries qui dépendent non pas de la Ville, mais du Louvre, un établissement sous la tutelle de… l’État.