Mardi 12 septembre, 19h: Nicolas Sarkozy, l'heure des comptes

NicolasNicolas Sarkozy n’est plus président de la République depuis plus de 10 ans. Mais l’homme qui créa jadis un ministère de l’identité nationale est partout en cette rentrée, à l’occasion de la publication du troisième opus de ses mémoires. Il ne fait plus de politique mais conseille et représente Emmanuel Macron à l'étranger. Il reste une référence pour une droite LR en lambeaux à quatre ans de la présidentielle. Membre du conseil d’administration du groupe Lagardère racheté par Vincent Bolloré, il défend la nomination d’un rédacteur d’extrême droite au Journal du dimanche ... et continue d’utiliser les mots de l’extrême droite en prétendant la combattre.

Et puis il y a les affaires, documentées par Mediapart depuis des années, ce très gros éléphant dans la pièce que beaucoup dans sa famille politique, mais aussi dans les médias, ne veulent pas voir: premier ancien président de la République condamné à de la prison ferme, mis en examen dans plusieurs affaires, dont celle du financement libyen de sa campagne de 2007, il n’est qu’au début d’un long périple judiciaire.

Pour Nicolas Sarkozy, l’heure des comptes a sonné. Et pour un président qui a beaucoup menti, le temps des vérités est peut-être arrivé…

