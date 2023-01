Les résultats des Mediapart Awards dévoilés dans « Abonnez-vous », notre émission Twitch

plus

Mediapart est sur Twitch tous les lundis

Retrouvez l’émission « Abonnez-vous » tous les lundis, à partir de 19 heures, sur la plateforme Twitch, pour découvrir les coulisses de Mediapart.

Le lundi 9 janvier, à 19 heures, Tarik Safraoui recevra Michaël Hajdenberg, coresponsable du service Enquêtes de Mediapart, pour commenter les résultats des Mediapart Awards 2022, mais aussi, plus largement, pour répondre à vos questions, présenter son poste de coordinateur du pôle Enquêtes, et nous raconter l’histoire et le fonctionnement du journal dont il est salarié depuis sa création en 2008.



Comment faire pour suivre le live ?

Pour regarder le live, pas besoin de s’inscrire à Twitch, les vidéos seront sur notre chaîne https://www.twitch.tv/mediapart. Pour participer au tchat, il faut créer un compte et suivre gratuitement la chaîne. Vous pourrez ainsi être prévenu·e quand le live commencera et ne rater aucune émission. Il faudra suivre la chaîne depuis au moins 10 minutes avant de pouvoir participer à la discussion.

Si vous n’êtes pas disponible le lundi soir, l’émission sera en replay dès le lendemain sur YouTube et sur Mediapart.

Et si vous voulez nous soutenir, ne payez pas de sub (la monétisation sur Twitch). Sur chaque sub, si la moitié de l’argent revient à la chaîne, l’autre arrive dans les poches d’Amazon… À la place, abonnez-vous à Mediapart.