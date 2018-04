Cette année devrait être celle où se tient le dernier procès du tueur en série Francis Heaulme, 58 ans. Il doit être de nouveau jugé, au second semestre, pour le meurtre de deux enfants, en 1986, à Montigny-lès-Metz (Moselle). En première instance, au printemps 2017, il a été reconnu coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Arrêté le 7 janvier 1992, Francis Heaulme a soufflé en 7 janvier, sa 26e bougie derrière les barreaux. Au cours de ce quart de siècle de détention, le “routard du crime” a été condamné définitivement pour les meurtres de cinq femmes, de trois mineurs et d'un vieil homme, entre 1984 et 1992.