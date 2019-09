Paris: 400 euros pour avoir collé des affiches contre les féminicides

Depuis une quinzaine de jours, des militantes féminicides affichent contre les féminicides dans les rue s de Paris. Le mouvement lancé par l’ex-Femen Marguerite Stern a essaimé dans d'autres villes. Mais le vendredi 6 septembre soir, un groupe parisien a été approché par des agents municipaux après avoir collé deux messages sur un mur près du métro Varenne (VIIe arrondissement) : « Féminicides : la grande cause du quinquennat » et « Aux femmes assassinées, la patrie indifférente ». Chaque jeune femme présente aurait écopé de 68 euros d'amende, soit un peu plus de 400 euros en tout. La mairie de Paris assume au nom de la lutte contre l’affichage sauvage.