Face à une crise économique majeure, le gouvernement sans solutions

La méthode Coué du gouvernement sur la situation économique du pays a très vite atteint ses limites. Pourtant, Bruno Le Maire ne ménage pas sa peine. Invité régulier des matinales radiophoniques et autres émissions télévisées, le ministre de l’économie, des finances et de la relance ne cesse de marteler que « le plan de relance du gouvernement fonctionne déjà » et que « la reprise est là ». Le 6 octobre au matin, sur France Info, il a appelé à ne pas « laisser les discours pessimistes et obscurs (sic) ternir ces résultats positifs ».