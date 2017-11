Décidément, l’Europe n’arrive pas à se mettre d’accord sur l’avenir du glyphosate, l’herbicide le plus utilisé au monde – inventé par le groupe Monsanto. Après le report d’un premier vote le 24 octobre (lire notre article), la Commission européenne a échoué ce jeudi 8 novembre à obtenir une majorité suffisante en faveur de sa proposition de renouveler la licence du glyphosate pour cinq ans. Quatorze États sur les 28 membres de l’UE se sont prononcés en faveur de la proposition de la Commission (notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suède), neuf ont voté contre (la France, l’Italie, la Belgique, entre autres) et cinq se sont abstenus, dont l’Allemagne, pays de Bayer, la firme qui a racheté Monsanto.