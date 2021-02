Loi climat: «Obsolète avant même d’être votée»

Mise en place d’un « CO 2 score » pour montrer l’impact sur le climat des biens et services, interdiction de la publicité sur les énergies fossiles, interdiction des vols domestiques lorsqu’une alternative moins polluante existe en moins de 2 h 30, interdiction de location des passoires thermiques, généralisation des menus végétariens dans les cantines et des repas composés au moins pour moitié de produits durables dans la restauration collective : le projet de loi « climat et résilience », issu de la Convention citoyenne, est présenté mercredi 10 février en conseil des ministres.