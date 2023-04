Anticor et l’Agence anticorruption sur les talons de la Fédération française de tennis

C’estC’est décidément une bourrasque qui s’abat sur la Fédération française de tennis (FFT). Après la plainte déposée le 16 mars auprès du Parquet national financier (PNF) par sept dirigeants ou anciens dirigeants de la FFT pour « détournement de biens publics » et « corruption » et dont Mediapart avait révélé le détail, visant explicitement le président de la fédération, Gilles Moretton, et deux de ses proches, c’est au tour d’Anticor de se saisir de l’affaire : selon nos informations, l’association anticorruption a adressé le 24 mars, toujours au PNF, un signalement faisant valoir que de tels délits de détournement de biens publics et de corruption auraient bel et bien été commis.