Menacée de fermeture, la Maison des femmes de Saint-Denis en appelle aux dons

Financée principalement par des fondations privées, l’État et les collectivités locales, la Maison des femmes de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en appelle désormais aux dons pour continuer d’exister : une campagne de financement participatif a été lancée, via la plateforme Gofundme. Budget annuel du lieu : 800 000 euros. Plus de 40 000 euros ont déjà été récoltés sur 50 000 espérés. Faute de financement, le fonctionnement du lieu pourrait être sérieusement compromis à très court terme (d’ici fin juin).