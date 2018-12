Des universités bloquées contre la hausse des frais d’inscription pour les non-Européens

Pour le moment, le mouvement des « gilets jaunes » n’a pas encore gagné les universités. Mais Rennes II et Nanterre ont été bloquées ce lundi 10 décembre par des étudiants. D’autres universités comme Paris I ou Censier ont été fermées par l’administration. Ces premiers blocages ont pour but de protester contre la hausse substantielle des droits d’inscription pour les étudiants extra-communautaires et se mettent peu à peu en place. L’étincelle a été allumée le 19 novembre quand le premier ministre Édouard Philippe a annoncé que les étudiants venant des pays situés en dehors de l’Union européenne devraient débourser pour leurs frais d’inscription à l’université 2 770 euros en licence (contre 170 euros aujourd’hui) et 3 770 euros en master et doctorat (contre 243 euros en master et 380 euros en doctorat jusqu’à présent), ett ce dès la rentrée prochaine. Jusqu’alors, tous les frais d’inscription entre étudiants étaient alignés sur le même montant.