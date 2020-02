Face à l’extrême droite, Macron rejoue la partie perdante de Sarkozy

Il y a des jours où l’on se dit que ce n’est pas possible, que l’on assiste à un mauvais remake, que les acteurs qui se prêtent à ce jeu vont finir par comprendre que la comédie a trop duré. Ce sont d’abord des confidences distillées dans la presse. Au détour d’un article du Parisien, on apprend qu’Emmanuel Macron a récemment soufflé que si Marine Le Pen devait le battre en 2022, ce serait « sur le terrain régalien » ; qu’« en petit comité », il se dit même persuadé qu’il ne sera pas jugé sur l’économie, mais sur « la sécurité, l’immigration et le communautarisme ».