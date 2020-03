L’épidémie de coronavirus porte en elle de bien étranges conséquences. Ainsi, dans les supermarchés français, les mêmes scènes se multiplient. Des gens se ruent sur certains rayons, remplissent leur charriot et les laissent vides. Le phénomène d’achats de panique avait débuté avec des produits directement liés à l’épidémie, comme les masques et les gels hydroalcooliques, puis il s’est étendu à d’autres produits, d’abord alimentaires, comme les pâtes, le riz et les conserves de poisson, que l’on peut stocker longtemps, pour atteindre un produit moins évidemment lié à la situation actuelle, le papier toilette.