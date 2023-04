« Je vole pour manger décemment »

EnEn début d’année, Mathieu* a sauté le pas. « Ça commençait à faire beaucoup niveau prix, surtout la viande, qui coûtait cher. Une barquette de filets de poulet, c’est 9 balles, confie cet étudiant en biologie à Poitiers, 21 ans. Alors je me suis dit : bon, on l’oublie dans le sac, on va à la caisse et ça passe. »