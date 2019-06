Macron promet plus d'"humanité" dans l'acte II

11 juin 2019 Par Par Agence Reuters

A la veille du discours de politique générale d'Edouard Philippe, Emmanuel Macron s'est engagé mardi à "plus d'humanité et plus de proximité" dans l'acte II de son quinquennat et a promis une "accélération" aux niveaux environnemental et social sans rien abandonner des objectifs économiques.