À Paris, Delevoye tente une dernière fois de vendre son «magnifique projet de société»

Édouard Philippe présente ce mercredi 11 décembre « l’intégralité du projet du gouvernement » pour réformer le système des retraites. La veille, Stanislas Guerini et Jean-Paul Delevoye participaient à une ultime réunion publique sur le sujet. Plus que leurs réponses, ce sont les questions de la salle qui étaient intéressantes, pour ce qu’elles disent du macronisme et de ceux qui s’y reconnaissent.