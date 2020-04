La saison d’épandages agricoles commence au risque d’aggraver l’épidémie

À Listrac-Médoc, les épandages ont commencé jeudi 9 avril au matin. Sur cette commune de 3 000 habitants et 600 hectares de vignobles, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, des tracteurs munis d’une rangée de buses ont parcouru plusieurs parcelles, les pulvérisant de produits de synthèse. Ils recommenceront tous les dix à quinze jours, jusqu’en septembre. Fongicides, insecticides, herbicides : le cocktail administré aux pieds de vignes comprend toutes sortes de produits destinés à tuer les organismes qui pourraient s’attaquer à la plante. Problème : ils s’attaquent aussi aux voies respiratoires des populations locales, en pleine épidémie de coronavirus.

Le collectif Info Médoc Pesticides, qui rassemble des habitants du secteur, a tenté pourtant d’intervenir. Dans un courrier envoyé la semaine dernière à la préfète de Nouvelle-Aquitaine, il lui demande d’ordonner la suspension des traitements aux pesticides. Peine perdue : dans une visioconférence de presse le 6 avril, la représentante de l’État a estimé qu’il n’y avait pas matière à suspendre des pulvérisations qui se font dans le cadre réglementaire.

La Gironde, premier département viticole français, est l’un des plus gros consommateurs de pesticides. Pour Marie-Lys Bibeyran, membre du collectif, la réponse de la préfète est à côté de la plaque. « En temps normal, l’exposition aux pulvérisations de pesticides provoque des allergies ainsi que l’irritation et la fragilisation des voies respiratoires et ORL. Nous sommes nombreux ici, habitants ou saisonniers de la vigne, à être victimes d’allergies dès que la saison des pesticides commence. En période de coronavirus, cela nous rend plus vulnérables. »

Pulvérisation de glyphosate sur de grandes cultures, en Sarthe (photo d'archives). © Jean-François Monier/AFP

Le collectif a procédé l’an dernier à des analyses d’échantillons de poussière pris dans l’école du village ainsi que dans des habitations situées jusqu’à 500 mètres des parcelles cultivées. Chaque fois, des résidus de pesticides ont été trouvés, signe que leurs particules circulent, en dépit de la précision des buses avec lesquelles ils peuvent être répandus sur les champs.

Le cadre réglementaire invoqué par la préfète de Nouvelle-Aquitaine apparaît par ailleurs extrêmement léger au regard de l’impact sanitaire de l’utilisation des produits phytosanitaires, dénoncé depuis de longues années par des malades, des collectifs de médecins, et aujourd’hui un certain nombre de maires qui ont tenté d’interdire intégralement cette pratique sur leur commune. En 2013, déjà, un rapport de l’Inserm faisait état d’un ensemble de pathologies liées à l’usage des pesticides. En 2018, une étude américaine faisait le lien entre manipulation de ces produits et une probabilité accrue d’être atteint d’asthme ou de rhinite allergique.

À l’heure actuelle, aucune incitation n’a été mise en place en France pour que les agriculteurs conventionnels réduisent ce recours à la chimie de synthèse. Malgré les plans gouvernementaux dits « Écophyto », la consommation de pesticides a même encore augmenté en France ces dernières années. Parmi ces produits, le mencozèbe, un fongicide parmi les plus vendus en France, était sur la voie d'une interdiction européenne. Mais comme le raconte cet article du Parisien, la crise du Covid-19 a interrompu le processus.

Seule réponse concrète apportée par les autorités : le décret, fin décembre, imposant l’obligation d’une « zone de non-traitement » (ZNT) entre champs et habitations (10 mètres pour les arbres et les vignes ; 5 mètres pour les cultures basses). Ces distances étaient minimales par rapport aux demandes des associations mobilisées sur la question des pesticides, et le texte ouvrait parallèlement la possibilité de les réduire dans les départements où une charte établie par une concertation entre agriculteurs et riverains allait dans ce sens.

Cette réduction est devenue de facto la règle, en pleine période d’épidémie. Le confinement empêchant la poursuite des concertations, le ministère de l’agriculture a en effet fini par autoriser, le 30 mars, la réduction des distances à 5 et 3 mètres en lieu et place de 10 et 5 mètres dans les départements où la concertation avait été lancée avant le confinement et interrompue. L’assouplissement vaut toutefois uniquement « pour cette saison culturale », nous précise-t-on au ministère. Un pas de plus dans le sens des intérêts de l’agro-industrie. Et un pas en arrière pour la santé de la population, au moment où le Covid-19 progresse en France de façon fulgurante.

Au total, d’après les chiffres avancés par la présidente de la FNSEA au cours d'un point presse vendredi, et comme l'avait indiqué l’Association Eaux et Rivières de Bretagne il y a quelques jours, ce sont 25 départements (parmi lesquels tous les départements bretons) qui ont réduit de moitié les ZNT.

En Ille-et-Vilaine, Daniel Cueff, le maire de Langouët à l’origine des arrêtés anti-pesticides, ne décolère pas. « Tout cela a été fait en douce, nous l’avons appris par la presse, dit-il. C’est un déni de la situation d’épidémie dans laquelle nous nous trouvons. Et c’est un chantage honteux : on nous fait croire que si l’on ne peut plus utiliser de pesticides, on ne peut nourrir le pays. »

« Cette période de coronavirus soulève de nouvelles questions quant aux pratiques de l’agro-industrie, pointe de son côté Fabrice Nicolino, figure de l’association Nous voulons des coquelicots et auteur de plusieurs ouvrages sur la question des pesticides. On empoisonne les gens à domicile tout en les confinant, en prétendant assurer la protection de la santé des Français. C’est la double peine ».

Aucune étude scientifique n’a établi pour l’heure de lien direct entre l’utilisation de produits phytosanitaires et la propagation de l’épidémie – il est bien trop tôt pour en juger. Cependant, on sait que l’inhalation de pesticides peut fragiliser les voies respiratoires et que les épandages d’engrais sont de grands pourvoyeurs de particules fines dans l’air. Or, plusieurs travaux ont déjà mis en évidence une corrélation entre le niveau de pollution de l’air que nous respirons et le taux de mortalité du virus.