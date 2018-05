Saborder des journaux, mode d’emploi

12 mai 2018 Par Séverine Charon, Clotilde de Gastines et Rozenn Le Saint

François Grandidier, à la tête d’Agri Terroir Communication (ATC), se rêve en tycoon. Il détient déjà une trentaine de titres de presse spécialisée, acquis au rabais, pour alimenter un système financier opaque composé de multiples filiales en France et au Luxembourg. L’entrepreneur ne s’arrête plus et vient de se déclarer candidat à un nouveau pôle Santé, alors qu’il détruit les journaux qu’il acquiert.