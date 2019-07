Un recours est lancé contre la rente des sociétés d’autoroute

La bataille juridique et judiciaire s’annonce longue et compliquée. Il le sait. Mais Raymond Avrillier n’est pas homme à lâcher sur le dossier « scandaleux » des autoroutes. Après être parvenu, après trois ans de procédures, à obtenir auprès du Conseil d’État la publication du protocole d’accord d’avril 2015 signé entre les sociétés autoroutières et l’État, l’ancien conseiller écologiste de Grenoble a décidé d’en attaquer le fondement (lire notre enquête).