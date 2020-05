Une escroquerie immobilière à Detroit fait des centaines de victimes en France

C’est l’histoire de vautours qui se sont fait plumer. Plus de deux cents habitants de la Côte d’Azur, ayant cru faire l’affaire du siècle en achetant à vil prix des maisons à Detroit (Michigan), aux États-Unis, ont été victimes d’une escroquerie de haut vol. Entre mars et début mai, plusieurs d’entre eux ont porté plainte contre X pour escroquerie et abus de confiance auprès de la procureure de la République de Grasse, qui a ouvert une enquête préliminaire, confiée à la police judiciaire de Nice.