Pire qu’un aveuglement: le pouvoir méprise la réalité

Que devient la politique quand on refuse de voir le politique ? C’est la question que pose le discours du pouvoir et de la majorité, qui nie la réalité depuis un demi-mandat. Dernier avatar de cette stratégie d’aveuglement et de manipulation : les réactions de l’exécutif face à l’immolation par le feu, le 8 novembre à Lyon (Rhône), d’A., cet étudiant qui a dénoncé dans un texte la précarité subie et l'action gouvernementale.