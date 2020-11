Crise sanitaire: Jean Castex continue de parler pour ne rien dire

Comme il l’avait prévu en début de semaine, avant même de savoir si quelque chose serait arbitré en conseil de défense, Jean Castex a fait « un point » sur la situation sanitaire, jeudi 12 novembre au soir. Entouré de quatre ministres – celui de l’éducation nationale (Jean-Michel Blanquer), celui de l’économie, des finances et de la relance (Bruno Le Maire), celle du travail, de l’emploi et de l’insertion (Élisabeth Borne), et bien évidemment celui des solidarités et de la santé (Olivier Véran) –, le chef du gouvernement a passé plus d’une heure, interventions des autres comprises, à expliquer que peut-être oui, mais en fait pas vraiment, parce qu’on ne sait pas bien, et puis bon.