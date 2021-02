Triangle de Gonesse : «Les transports doivent passer dans les quartiers»

À Villiers-le-Bel, dans l’est du Val-d’Oise, on trouve un des plus grands aéroports du monde, Roissy, mais pas de transport de proximité. Pas de tram – il s’arrête à Sarcelles. Pas assez de bus. Et une ligne de RER (D) dont la seule évocation fait soupirer les manifestant·e·s rassemblé·e·s devant la gare Villiers-le-Bel – Arnouville – Gonesse, samedi 13 février.