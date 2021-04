Covid: derrière les 100 000 morts, la procession des endeuillés

Lors de la première vague, les morts du Covid étaient comptés chaque soir. Les vies emportées ont été racontées, célébrées, celle des soignants surtout. Après un an d’une pandémie qui a bouleversé la vie dans tous ses aspects, « on ne veut plus, on ne peut plus se concentrer sur les morts », dit à Mediapart la sociologue et anthropologue Fiorenza Gamba.