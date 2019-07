La France craint des "accidents" au Proche-Orient, dit Le Drian

14 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est inquiété dimanche de la montée des tensions au Proche-Orient et a appelé à des gestes de "désescalade" de la part des Etats-Unis et de l'Iran pour préserver l'accord sur le nucléaire de 2015.