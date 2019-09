UE: L'idée d'une simplification des règles budgétaires fait son chemin

14 septembre 2019 Par Par Agence Reuters

Les ministres des Finances de l'Union européenne (UE) réunis à Helsinki se sont montrés favorables à une simplification des règles budgétaires européennes pour les rendre plus lisibles et plus prévisibles, mais il reste du travail à effectuer avant qu'un accord soit conclu pour les changer, a déclaré samedi un responsable européen.