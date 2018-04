Le tort du président centaure

L’honneur est sauf d’emblée : Edwy Plenel lui donne du « Emmanuel Macron », après que Jean-Jacques Bourdin l’a ainsi salué : « Bonsoir monsieur le Président. » Mais tout se rétablit très vite sur fond de tour Eiffel bientôt scintillante à la tombée du crépuscule, dans le dos d’un président qui trône à l’échancrure d’une table en forme de carte mémoire informatique. Il porte une cravate face à des journalistes col ouvert. Il arbore une décoration au revers de son veston. Voilà qui, sémiotiquement, le distingue et lui rend cette supériorité, dont tenta de le dépouiller l’appellation « Emmanuel Macron » – la plus proche possible d’un « citoyen Macron » qui nous viendrait de 1789...