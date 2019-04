Les flammes de Notre-Dame à la télévision: ceci a tué cela

Tout se bouscule sur les écrans. Notre-Dame bientôt des landes, tant l'incendie ravage si vite ? Deux tours, jumelles, menacées ? Et si elles étaient épargnées, serait-ce alors un nouvel exemple de « façading » dans Paris ? Puis encore et toujours la flèche qui s'effondre, image itérative et déjà culte d'un lieu de culte frappé à mort, qui rappelle à tout un chacun ce qui se disloqua un certain 11 septembre 2001. Au bout du compte, l'impression douloureuse et lancinante que l'édifice ne sera peut-être pas sauvé, pas plus que la planète, en notre époque d'angoisse et de confusion : que restera-t-il aux générations suivantes ?