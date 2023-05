Homophobie, transphobie : dix ans après le mariage, la lutte continue

Il y a dix ans, le mariage des couples de même sexe était voté dans la douleur. Un répit? La visibilité LGBT+ est de plus en plus grande. Mais depuis cinq ans, les violences homophobes ont doublé. Et la transphobie est au cœur des guerres culturelles menées par les conservateurs dans le monde entier. Discussion avec Tal Madesta, Rozenn Le Carboulec et Yannis Khamès.