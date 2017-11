Un enfant de 11 ans n’est pas consentant

« On l’a appris par Le Parisien, un homme accusé du viol d’une fillette de 11 ans a été acquitté purement et simplement par la cour d’assises de Seine-et-Marne. Pour la cour composée de magistrats et de jurés le viol n’était pas caractérisé dans la mesure où “la contrainte, la menace, la violence et la surprise, n’étaient pas établies” dixit la procureure de Melun. Le parquet ayant requis une condamnation à huit ans de prison à titre de peine principale n’a donc pas été suivi.