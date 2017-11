Un ex-président du MJS accusé de harcèlement et d’agressions sexuelles

Une affaire « Baupin » chez les socialistes. Huit militantes ont révélé à la journaliste de Libération Laure Bretton des faits de harcèlement et d’agressions sexuelles subis au sein du Mouvement des jeunes socialistes, entre 2010 et 2014. Thierry Marchal-Beck, ancien président de l’organisation entre 2011 et 2013, est accusé d’avoir violenté et tenté d’imposer des rapports sexuels ou des fellations à ces militantes. Ces faits recoupés auprès d’anciens responsables, des camarades ou des proches des victimes, ont été dénoncés, dès mardi soir, veille de la publication de l’article de Libération par plusieurs dirigeants socialistes.