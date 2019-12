Une magnifique pluie d’étoiles filantes à ne pas manquer ce dimanche

Les Géminides sont de retour. Cette « pluie d’étoiles filantes », nommée ainsi en référence à la constellation des Gémeaux, va être visible ce dimanche, de 17 heures à minuit… à condition que la météo s’y prête. « C’est l’une des plus belles pluies d’étoiles filantes de l’année », résume Jérémie Vaubaillon, astronome à l’Observatoire de Paris. Le grand show va battre son plein. « Ce sera alors le pic de ce phénomène, qui se répète tous les mois de décembre mais qui devient de plus en plus intense chaque année », précise le scientifique.