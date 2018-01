La justice rouvre l’enquête sur l’assassinat d’Henri Curiel

Une juge d’instruction a été désignée dans l’affaire de l’assassinat du militant tiers-mondiste de 65 ans, abattu à Paris, le 4 mai 1978. La justice a pris en compte les aveux posthumes d’un membre du commando, René Resciniti de Says, et cherche désormais à identifier ses complices et commanditaires présumés. Ce groupe aurait aussi exécuté, un an plus tard, l’ancien braqueur, écrivain et militant d’extrême gauche Pierre Goldman.