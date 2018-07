L’abus de sous-traitance va conduire La Poste au tribunal correctionnel de Nanterre, selon des informations obtenues par Mediapart. La société vient d’être renvoyée des chefs de « prêt de main d’œuvre à but lucratif par personne morale hors du cadre légal du travail temporaire » et « fourniture illégale de main d’œuvre à but lucratif par personne morale (marchandage) », au bout de cinq années de procédure.