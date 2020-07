Pourquoi la promotion de Darmanin pose problème

«Bienvenue au ministère du viol ! » « Un violeur à l’Intérieur, un complice à la Justice ! » « Violeurs en prison, pas au gouvernement ! » « Stop à l’impunité ! » « Gouverné·e·s par la culture du viol »… Depuis la nomination du nouveau gouvernement, des milliers de personnes en France, et même à l’étranger, se sont mobilisées pour dénoncer le choix de Gérald Darmanin à l’Intérieur et d’Éric Dupond-Moretti à la Justice. Les justifications présidentielles n’y changent rien : l’incompréhension est totale entre les réseaux féministes et la majorité.