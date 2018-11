La mystérieuse Listeria qui a fait paniquer Buffalo Grill

Dans les marinades, c’est l’ingrédient à éviter. De la Listeria a été détectée par le laboratoire d’analyses du groupe Buffalo Grill dans des lots de bœuf assaisonné livrés à ses restaurants durant la semaine du 8 au 13 octobre. Qu’ils aient choisi des brochettes – « cubes de bœuf attendri mariné Picadillo » – ou des steaks – « steaks de bœuf attendri et mariné saveur barbecue » et « steaks de bœuf attendri et mariné trois poivres » –, les habitués de l’enseigne aux deux cornes sur fond rouge sont susceptibles d’avoir mal digéré leur viande, et même d’avoir été malades.