Hôtesses: la double peine des femmes racisées

«Pas le profil », « ne correspond pas au paysage alsacien demandé »… Ces phrases d’une violence sans fard donnent un aperçu des discriminations vécues par les hôtesses d’accueil non blanches. D’après des témoignages recueillis par le Bondy Blog, celles-ci vont bien au-delà du sexisme et du harcèlement « ordinaires » qui sévissent dans le secteur, et que la polémique sur les « hôtesses podium » du Tour de France avait exposés l’été dernier au grand jour. Pour les femmes racisées, c’est une double peine.