La XVIIe chambre correctionnelle de Paris a, dans un jugement rendu le 6 novembre, condamné Tariq Ramadan ainsi que son éditeur à des amendes pour avoir divulgué dans un livre l’identité d’une des femmes qui accusent l’islamologue suisse de viol. Tariq Ramadan est condamné à une amende de 3 000 €, dont 2 000 € avec sursis, et Jean-Daniel Belfond, directeur de publication des éditions Les Presses du Châtelet, à une amende de 1 000 €. Les deux hommes doivent par ailleurs régler à la plaignante un total de 5 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € pour ses frais de justice.