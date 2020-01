MeToo relance l’accusation de violences conjugales contre Thomas Piketty

Elle a 19 ans, elle s’appelle Juliette. Étudiante à Sciences Po à Toulouse et militante féministe, c’est elle qui a interpellé l’économiste Thomas Piketty, sur un sujet hautement sensible qu’il n’avait jamais évoqué publiquement : la plainte que, dix ans plus tôt, son ancienne compagne, Aurélie Filippetti, a déposée contre lui pour violences conjugales.