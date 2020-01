Pour les élections des 15 et 22 mars 2020, Mediapart vous propose de suivre la campagne dans de nombreuses communes grâce à nos partenaires Médiacités, Marsactu, le Bondy Blog, Le D’oc, Le Poulpe et Guyaweb. Ce fil mis à jour quotidiennement illustre aussi les enjeux nationaux de ce scrutin, décryptés dans notre série en six volets.