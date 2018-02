Bernard Tapie s’exprime sur son combat contre le cancer

Sa voix de stentor est tombée d’un cran ou deux, on le devine affaibli après la longue opération qu’il a subie, mais il dit « vouloir y croire comme un fou. Dans quelques mois, ce ne sera plus qu’un mauvais souvenir », affirme Bernard Tapie sur BFM TV où il s'exprime par téléphone, avant d’admettre un peu plus tard qu’il n’est « ni trop optimiste, mais ni trop pessimiste non plus ».