Trappes: un conseiller de Marlène Schiappa à la manœuvre

Marlène Schiappa connaît bien Trappes. En mai 2018, alors secrétaire d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes, elle avait décidé d’y délocaliser son ministère pendant trois jours. C’est là qu’elle a rencontré Thomas Urdy, à l’époque adjoint au maire de la commune des Yvelines. Près de trois ans plus tard, la ministre déléguée est désormais chargée de la citoyenneté et Thomas Urdy est devenu l’un de ses plus proches conseillers, « référent laïcité » pour l’ensemble du ministère de l’intérieur.