Les discriminations contre les LGBT+ toujours aussi invisibilisées

On pourrait trouver le bilan réjouissant. Ce 17 mai, journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, les chiffres sont exceptionnellement en baisse. En 2020, les services de police et de gendarmerie nationale ont en effet enregistré en France métropolitaine 1 590 victimes de crimes ou délits « anti-LGBT », soit une baisse de 15 %, après une hausse de 36 % en 2019 et de 33 % en 2018.