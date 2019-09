Patrick Simon: un discours sur l’immigration qui vise à «créer des antagonismes»

Le président de la République Emmanuel Macron a revendiqué le 16 septembre 2019, devant les parlementaires de sa majorité, d’affronter la question de l’immigration et ce au nom des « classes populaires ». « Les bourgeois n’ont pas de problèmes avec ça : ils ne la croisent pas. Les classes populaires vivent avec », a-t-il déclaré. Entretien avec le sociodémographe Patrick Simon, directeur de recherche à l’Institut national d’études démographiques (Ined) et spécialiste des discriminations. Il a notamment participé à l’enquête « Trajectoires et origines », qui montre qu’en France les discriminations racistes existent bien. Même à la deuxième génération, les inégalités selon l’origine dans l’accès aux diplômes et à l’emploi persistent « toutes choses égales par ailleurs » pour les minorités visibles.